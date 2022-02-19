Виступ Зеленського на Мюнхенській конференції: онлайн-трансляція

Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. Після участі в конференції глава держави сьогодні повернеться до Києва, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляли в ОП, на полях коференції Зеленський заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, віце-президентом США Камаллою Гарріс.