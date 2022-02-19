Гороскоп на 20 лютого для всіх знаків Зодіаку

Настала двадцята місячна доба, нічне світило убуває в знаку Терези. В цей час люди легко заводять нові знайомства й освоюють нові знання. При цьому гороскоп на 20 лютого 2022 року забороняє ігнорувати чужі поради і проявляти гординю, повідомляє УНІАН.

Відкладіть прийняття важливих рішень, краще займіться читанням або освоєнням нових навичок (навіть якщо це хобі).

Будь-які зміни в цей день тижня загрожують обернутися катастрофою, а на справи, що вимагають серйозних зусиль, у період спадаючого Місяця може не вистачити сил. Краще завершувати старі проекти - особливо, якщо ті пов'язані з юридичною, психологічною, образотворчою або соціальною сферою.

Овен

Не варто будувати плани заздалегідь: спонтанність – найкращий спосіб досягти успіху сьогодні. Знайомство, що почалося сьогодні, допоможе в кар'єрі. Та й для налагодження особистого життя зараз дуже сприятливий період - не ігноруйте можливість поспілкуватися з людьми.

Побережіть серце: як мінімум відмовтеся від жирної їжі цього дня.

Телець

На перший план вийдуть питання особистого характеру. Тому робочі справи і планувати на сьогодні не варто. Тим більше що переробки можуть обернутися проблемами зі здоров'ям.

Близнюки

Демонструйте оточуючим спокій і скромність, якщо хочете домогтися від них допомоги або підтримки.

Найкраще сьогодні буде вдаватися дослідницька робота. А в плані здоров'я варто побоюватися гострих і важких предметів: відкладіть різьблення, перенесення важких речей тощо на більш сприятливий період.

Рак

Обережніше з витратами: ви ризикуєте викинути гроші на непотрібні, зайві покупки. Краще взагалі не беріть гроші в руки цього дня. Виняток можна зробити лише для ділових переговорів: тут багатий антураж зіграє вам на руку.

Поганий день для подорожей.

Лев

Перша половина дня видасться вкрай насиченою, а ось увечері вийде відпочити. Потрібно тільки набратися терпіння і дожити до цього моменту.

Слабким місцем виявиться хребет: варто записатися до масажиста.

Діва

Поганий день для спілкування з начальством і змін у домі (наприклад, початок ремонту варто відкласти). Краще відключити телефон, виспатися і зайнятися чимось веселим зі своєю другою половинкою.

Терези

Не покладайтеся на чужу допомогу: самостійно впоратися з роботою вийде швидше, ефективніше і простіше з точки зору витрат нервових клітин.

У фінансових питаннях не поспішайте з прийняттям рішень – інакше можете втратити те, що так наполегливо досягали останнім часом.

Скорпіон

Якщо хочете кар'єрних просувань, то сьогодні доведеться потрудитися. Не заздріть тим, хто нині відпочиває – сумлінно робіть свою справу: ваші старання помітять і оцінять.

Зміни корисні лише в особистій сфері: тут можна зробити рішучий крок, який давно відкладали або боялися зробити.

Стрілець

Вірогідні безсоння і непорозуміння з боку близьких. З першим допоможе помірне фізичне тренування, а з другим – тільки спокійне і детальне пояснення своєї позиції.

І не забувайте посміхатися коханим людям: їм важливо знати, що їхнє товариство приносить радість.

Козеріг

При спілкуванні стежте за своїм обличчям і тоном: не давайте зрозуміти, що співрозмовник вам неприємний. Особливо це стосується робочих переговорів.

У любовних справах варто проявити спонтанність, а ось у питаннях здоров'я – сталість (якщо вам призначили курс лікування, то сьогодні поганий день для скасування, паузи або завершення лікування: прийміть ще дозу препарату).

Водолій

Відмовтеся від змін у цей день, навіть якщо мова йде всього лише про прибирання. Стабільність і впорядкованість – ось запорука успіху і душевного спокою цього дня.

Риби

Вірогідні неприємні розмови, особливо в колі сім'ї. Уникнути їх не вийде, але можна звести до мінімуму – якщо не сперечатися з оратором.

Слабке місце зараз - голова: тримайте під рукою ліки від головного болю.