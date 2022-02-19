З Луганська до Росії відправився поїзд з евакуйованими жителями Донбасу – росЗМІ

Низка росЗМІ повідомили, що з Луганська в Росію відправився поїзд евакуйованими жителями Донбасу, повідомляє УНІАН.

Як пише ria.ru, це перший поїзд з Луганська до РФ з 2014 року.

У мережі з'явилося відео з потягом.

Ескалація на Донбасі

Загострення на сході України триває вже третій день поспіль. За останню добу російські окупанти 19 разів порушили "тишу", внаслідок обстрілів загинув один український захисник.

Протягом 17 та 18 лютого бойовики понад 100 разів обстріляли позиції ООС, зокрема дитячий садок і школу, в яких перебували діти.