Франція та Німеччина закликають своїх громадян терміново покинути Україну

У Франції та Німеччині оприлюднили попередження для своїх громадян щодо небезпеки поїздок до України. Їх закликали терміново покинути українські території, повідомляє РБК-Україна.

Про це iнформують france24 та сайт МЗС Німеччини.

"Франція закликає своїх громадян залишити Україну, на тлі заяв ОБСЄ в Україні різким збільшенням кінетичної активності вздовж лінії зіткнення на сході України" , - йдеться в повідомленні.

Разом з тим Міністерство закордонних справ опублікувало схожу заяву.

"Громадянам Німеччини рекомендується покинути Україну зараз. Напруженість у відносинах між Росією та Україною продовжує зростати на тлі масової присутності та пересування російських військових частин поблизу кордонів України. Військовий конфлікт можливий будь-якої миті" , - заявили у відомстві.

Додамо, міністерство закордонних справ Греції звернулося до своїх громадян із закликом негайно покинути територію України

При цьому США, Британія, Німеччина та ще низка країн закликали своїх громадян терміново залишити територію України через загрозу вторгнення Росії.