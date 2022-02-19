У ВП прокоментували "обстріли Ростовської області"
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що це спеціально заготовлені кроки Росії, щоб виправдати дії проти України, повідомляє Корреспондент.
В Офісі президента відреагували на фейкові повідомлення про обстріл українськими військовими Ростовської області РФ.
"Гірськова активність, яку розвели на території ОРДЛО і на сусідній території Ростовської області, може викликати лише гірку усмішку", - заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, такий "рівень безглуздості пропагандистів та їхнього політичного забезпечення" говорить про те, що вся ця ситуація становить реальну небезпеку для мирних жителів і на тимчасово окупованій території України, і на сусідній території Росії.
"По-перше, абсолютно неможливо навіть уявити, щоб комусь в українській армії спало на думку обстрілювати територію Росії, коли поблизу наших кордонів сконцентровано таке угруповання російських військ, і тим більше, коли проводяться навчання ядерних сил Росії. По-друге, цей пропагандистський набір Росії з операціями під хибним прапором відзначався, зокрема, під час підготовки війни проти Грузії у 2008 році. По-третє, саме про такі провокації і попереджали на Заході - окупанти самі вчиняють злочинні дії, а звинувачують у цьому Україну", - наголосив Подоляк.
Він зазначив, що демократичний світ точно не повірить у жодні обстріли Ростовської області Росії.
"Звідки стріляли? Хто стріляв? Очевидно, що це спеціально заготовлені кроки окупантів, щоб виправдати дії проти України", - підсумував радник глави Офісу президента.
Нагадаємо, у Ростовській області Росії у суботу, 19 лютого, нібито виявили місце розриву снаряда поблизу українських кордонів.