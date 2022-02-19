У ВП прокоментували "обстріли Ростовської області"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що це спеціально заготовлені кроки Росії, щоб виправдати дії проти України, повідомляє Корреспондент.

В Офісі президента відреагували на фейкові повідомлення про обстріл українськими військовими Ростовської області РФ.

"Гірськова активність, яку розвели на території ОРДЛО і на сусідній території Ростовської області, може викликати лише гірку усмішку", - заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк .

За його словами, такий "рівень безглуздості пропагандистів та їхнього політичного забезпечення" говорить про те, що вся ця ситуація становить реальну небезпеку для мирних жителів і на тимчасово окупованій території України, і на сусідній території Росії.

"По-перше, абсолютно неможливо навіть уявити, щоб комусь в українській армії спало на думку обстрілювати територію Росії, коли поблизу наших кордонів сконцентровано таке угруповання російських військ, і тим більше, коли проводяться навчання ядерних сил Росії. По-друге, цей пропагандистський набір Росії з операціями під хибним прапором відзначався, зокрема, під час підготовки війни проти Грузії у 2008 році. По-третє, саме про такі провокації і попереджали на Заході - окупанти самі вчиняють злочинні дії, а звинувачують у цьому Україну", - наголосив Подоляк .



Він зазначив, що демократичний світ точно не повірить у жодні обстріли Ростовської області Росії.

"Звідки стріляли? Хто стріляв? Очевидно, що це спеціально заготовлені кроки окупантів, щоб виправдати дії проти України", - підсумував радник глави Офісу президента .

Нагадаємо, у Ростовській області Росії у суботу, 19 лютого, нібито виявили місце розриву снаряда поблизу українських кордонів.