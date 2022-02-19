Резніков: ми не плануємо наступ на Донбасі, але обстрілювати себе не дозволимо

На тлі загострення на Донбасі українська сторона в черговий раз підкреслює, що не планує наступальні операції. Але не дозволить безкарно обстрілювати позиції і населені пункти, повідомляє РБК-Україна.

Про це Олексій Резніков написав у Facebook.

За його словами, Збройним силам України дані всі необхідні накази про дії в разі небезпеки для бійців і цивільних.

"Ми не плануємо ніяких наступів, але не дозволимо безкарно обстрілювати позиції наших військ і мирні населені пункти" , - додав Резніков.

Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Нагадаємо, раніше українські військові заявили, що російські окупаційні війська готують серію терактів на Донбасі. Зокрема, спецслужби із залученням "вагнерівців" можуть влаштувати підриви житлових будинків.

Також повідомлялося, що народні депутати та журналісти потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.