До DDoS-атак на українські сайти причетні спецслужби РФ, - США

До недавніх DDoS-атак на українські сайти державних органів і банків причетні спеціальні служби Російської Федерації. А саме - Головне розвідувальне управління генерального штабу Російської Федерації (ГРУ), повідомляє РБК-Україна.

Про це заявляє Рада національної безпеки США( National Security Council), в офіційному Twitter-акаунті відомство.

"У США є технічна інформація, згідно з якою ГРУ пов'язано з DDoS-атаками в Україні" , - повідомили в Раді національної безпеки США.

У відомстві зазначили, що інфраструктура ГРУ передавала великий обсяг даних на українські IP-адреси та домени, які пов'язані з банками.

У США підтримали Україну в захисті громадян від дестабілізуючих або руйнівних російських кібератак. Атака сталася 15 лютого 2022 року – кілька великих українських банків отримали DDoS-атаки. Також перестали працювати сайти ЗСУ та Міністерства оборони України.

Раніше повiдомлялось про найбільшу кібератаку в історії України. Вже є інформація, що сталося і кого підозрюють у цих діях.

Також російську розвідку в кібератаках звинуватила Британія.