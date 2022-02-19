Українцям розповіли, як не стати жертвою дезінформації

На тлі загострення військово-політичної ситуації в Україні важливо фільтрувати інформацію, яку отримуємо з інтернету. Також потрібно не піддаватися паніці та знати, як діяти у непередбаченій ситуації, повідомляє РБК-Україна.

Як не стати жертвою дезінформації, повідомили в ДСНС України.

Ці 10 практичних порад можуть убезпечити вас та ваших близьких від інформаційних загроз з боку противника.

Основною метою дезінформатора є посіяти паніку. Важливо зберігати самоконтроль і не поширювати інформацію емоційного характеру в соцмережах;

Україна захищається та продовжує боротьбу за свою територію. Тому, якщо ви чуєте протилежне - це неправда;

Не потрібно вірити сумнівним джерелам. Достовірна інформація розміщена на офіційних сторінках і каналах державних органів та Суспільного мовлення;

Заборонено поширювати інформацію про переміщення українських військ;

Україна веде оборонну війну на своїй території. Повідомлення про нібито обстріли мирного населення українськими військовими – неправда. Ворог хоче підірвати довіру до власних захисників;

Також часто агресор поширює чутки про військово-політичне керівництво, аби українці не довіряли йому. Варто звіряти кожну тривожну новину з офіційними джерелами;

Інформацією про втрати можуть володіти лише органи безпеки та оборони України;

Окрім того, агресор поширюватиме наклепи та "зраду" через свої офіційні канали, прикриваючись патріотичними гаслами та українською символікою;

Ворог прагне розколоти українське суспільство зсередини;

Якщо перервався інтернет-зв'язок або сторінки державних органів зламані, звертайтеся за інформацією до Суспільного мовлення. Якщо не працює телебачення – вмикайте абонентську радіоточку.