Три великі авіакомпанії Європи зупиняють рейси в Україну

Авіакомпанії з Lufthansa Group: Lufthansa, Austrian Airlines та Swiss International Air Lines (Swiss) оголосили про зупинення більшості рейсів в Україну на тлі зростання напруженості в регіоні, повідомляє Avianews.

Lufthansa здійснює польоти з Франкфурта до Києва та Львова та з Мюнхена до Києва. На офіційному сайті авіаперевізника зазначено, що рейси до Києва будуть зупинені з 21 по 28 лютого.

Austrian Airlines літає з Відня до Києва, Львова та Одеси. У прес-службі авіакомпанії повідомили, що зупиняють рейси до Києва та Одеси до кінця лютого. 20 лютого Austrian Airlines виконає спеціальні рейси з Києва та Одеси для вивезення пасажирів. Рейси Відень-Львів авіакомпанія продовжить у звичайному режимі, зазначили у прес-службі.

Swiss призупинить польоти своїм єдиним маршрутом в Україну Київ-Цюрих з 21 по 28 лютого, розповіли в прес-службі авіакомпанії. Останній рейс цього місяця відбудеться 20 лютого. В авіакомпанії наголосили, що також відмовилися від використання повітряного простору України для транзитних рейсів.

Мінінфраструктури України зараз опрацьовує варіанти, що дозволять продовжити перевезення пасажирів на час скасування рейсів.

«Ведемо переговори з українськими авіаперевізниками щодо можливості якнайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрути, за якими Lufthansa Group не зможе здійснювати польоти», — заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков .

З 13 лютого польоти до України на невизначений час, а також транзит над Україною припинила нідерландська авіакомпанія KLM. Вона ухвалила таке рішення після оцінки можливих ризиків польотів до України на тлі інформації про ймовірне вторгнення Росії.