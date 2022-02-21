Чому коти сплять на людях: основні причини

Часто можна спостерігати, як коти лягають спати на господарів. Однак, люди не можуть зрозуміти причин таких дій улюбленця, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Експерти кажуть, що переважно коти лягають спати на людину, тому що їм так зручно. ﻿Однак, є й інші причини таких дій. Зокрема, якщо в будинку прохолодно, то кіт лягає спати на людину, аби зігрітися.



Також тварина може хотіти тактильного контакту. Багато котів лягають на людей, коли страждають від дефіциту уваги, тому так просить більше турботи.

Часто кіт лягає на людину і мурчить. Так він висловлює свою прихильність. Важливо зазначити, що чотирилапий не стане лежати на тому, кого він не любить.

Зазначимо, що навіть якщо кіт має вдома зручне та м’яке місце, він все одно хотітиме спати поруч з господарем. До того ж якщо в дитинстві тварині часто дозволяли спати поруч, то так він й продовжує робити у дорослому віці.

Окрім того, якщо неприязно ставляться до його господаря тварини, або забирають надто багато уваги, то таким чином кіт може захищати або ж ревнувати людину.

Додамо, що під час хвороби кішка не може постояти за себе і не відчуває голоду. Не дивно, що інстинкт диктує їй знайти затишне місце, щоб сховатися від великих хижаків.

Коти можуть мурчати з абсолютно різних причин, наприклад, від радості, стресу чи голоду. Та, що цікаво, частота їхнього мурчання від 25 до 150 герців є такою, що може стимулювати регенерацію тканин.