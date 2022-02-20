Зеленський провів термінову телефонну розмову з Макроном

Президент України Володимир Зеленський ввечері в суботу, 19 лютого, провів термінову телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє УНІАН.

Зокрема, Зеленський розповів французькому колезі про загострення на Донбасі.

"Провів термінову розмову з президентом Еммануелем Макроном. Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів. Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання" , - написав Зеленський у Twitter.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон 20 лютого проведе телефонні перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним на фоні загострення на Донбасі.

Востаннє Макрон говорив телефоном з президентами України та Росії 12 лютого. Зокрема, тоді французький лідер заявив Путіну про несумісність діалогу із загостренням на українському кордоні.