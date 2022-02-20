Названо найбрудніші речі у спальні, які не можна забувати чистити

Враховуючи, що ми проводимо приблизно третину свого життя у ліжку, спальні потребують набагато ретельнішого догляду, ніж може здаватися. Прибираючи в цій кімнаті, потрібно особливу увагу звернути на речі, які піддаються найбільшому забрудненню – килими, матрац, подушки і ковдри, повідомляє Обозреватель.

Про особливі речі в спальні, які не можна забувати чистити, розповіли експерти, які підбирають меблі для цієї кімнати. Знання того, що може статися, якщо відмовитися від регулярного клінінгу, змусить нас прибирати свої спальні ретельніше.

Килими

Нерегулярне чищення килима та килимка біля ліжка може вплинути на вентиляцію повітря у вашій спальні.

Із часом килими забиваються пилом, брудом та всілякими дрібними речами, особливо якщо мешканці ходять по кімнаті у взутті. Через це спальня наповнюється неприємними запахами та задушливим повітрям.

Тому килими необхідно не лише регулярно пилососити – важливо ретельно чистити їх щонайменше двічі на рік.

Килими у спальні необхідно ретельно чистити

Матрац

Матрац може стати розсадником пилових кліщів. Якщо ви страждаєте на алергію чи астму, вони можуть викликати неприємні симптоми, такі як чхання, нежить, закладеність носа, або навіть призвести до серйозніших хронічних симптомів.

Крім того, регулярне прибирання ліжка — найкращий спосіб запобігти появі постільних клопів. Варто знати, що самка цих комах відкладає від 200 до 500 яєць протягом двох місяців. Клопи вилуплюються приблизно через тиждень, середня тривалість їхнього життя – один рік. Таке швидке розмноження клопів ускладнює боротьбу з ними, тому краще не допускати їхньої появи.

Під ліжком

Прибирання під ліжком може здатися рутинною роботою, але воно дуже важливе, особливо для тих, хто любить їсти в ліжку.

Залишки їжі і навіть крихти можуть привабити мух, мурах і тарганів. Щоб цього не трапилося, використовуйте фен, щоб видмухати весь бруд із-під ліжка, після чого добре пропилососьте.

Експерти рекомендують робити це не рідше двох разів на місяць.

Подушки

Якщо не чистити подушки, це може призвести до появи грибка, який здатний викликати алергічні реакції та вражати легені і інші органи.

Тому необхідно чистити подушки кожні шість місяців.

Подушки і ковдру потрібно регулярно прати

Ковдра

Ковдра може стати розплідником для пилових кліщів та їхніх фекалій, що зробить вас більш сприйнятливими до алергенів та подразників.

Експерти радять прати ковдру кожні 2-3 місяці. Перед цим варто уважно вивчити етикетку, щоб знати, яку температуру прання обрати. В ідеалі їх треба прати за 60 градусів, щоб убити всі мікроби та бактерії.

Штучні рослини

На штучних рослинах, якими часто прикрашають спальні, може накопичуватись пил, сміття та бруд.

Хоча догляд за штучними рослинами набагато менш вимогливий, ніж за справжніми, все ж ним не варто нехтувати.

Їх дуже легко чистити, для цього вам знадобиться щіточка, або пензлик, яким потрібно почистити від пилу кожну частину такої рослини.