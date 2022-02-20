Скільки коштує розмитнення популярних авто з ЄС та США в Україні

Ринок вживаних автомобілів в Україні традиційно більший за майданчики з новими машинами. Покупців у закордонних моделях приваблює дешевизна. Але скільки доводиться платити з урахуванням розмитнення, повідомляє Обозреватель.

Як завжди, підсумкова вартість залежить від віку, типу двигуна та його об'єму.

Jetta із США привозять частіше за інші машини. Джерело: autotrader.com

З Америки Українці найчастіше купують б/у Volkswagen Jetta п'ятого та шостого поколінь. Першу машину, наприклад, можна знайти за $2000. Найпопулярніший двигун – бензиновий 2,5 л. Розмитнення в Україні коштуватиме 3200 доларів. Таким чином, загальна ціна зростає до $5200.

Volkswagen Jetta особливо популярна у таксі. Джерело: autotrader.com

Автомобіль другого покоління можна знайти за 5000 доларів. З таким же двигуном 2,5 л розмитнення коштуватиме 3500 доларів. Підсумкова ціна – $8500.

Volkswagen Passat – другий за популярністю автомобіль, що імпортується до України з США з пробігом. Відразу варто зазначити, що модель відрізняється від однойменного родича на європейському ринку (що продається в Україні). Американський "Пассат" більший, простіший в технічному плані та дешевший. Тому й популярний.

Українці дуже люблять американський "Пасат". Джерело: autotrader.com

Виробляти автомобіль почали у 2011 році. Чим старша модель – тим дешевша. Наприклад, за VW Passat 2012 з бензиновим двигуном об'ємом 2,5 л (170 к.с.) просять $8400. Хороша ціна за великий автомобіль, але пробіг дорівнює 260 000 км. З урахуванням розмитнення в Україні доведеться заплатити $12 800. Тобто платежі "набігають" приблизно на 4400 доларів.

Якщо за ту ж суму з таким же двигуном вдасться знайти автомобіль вдвічі молодший, розмитнення складе менше – 3600 доларів.

VW Golf – популярний автомобіль з ЄС. Джерело: ooyyo.com

Серед лідерів імпорту з ЄС – вживані VW Golf. За хетчбек п'ятого покоління 2004 року випуску із бензиновим 1.6 просять $5400. З урахуванням розмитнення ($3000) підсумкова ціна зростає до $8400.

За модель того ж покоління, але з дизелем на 2 літри (2006 рік) просять $4100. Додаємо розмитнення у розмірі 4300 доларів та отримуємо підсумкову вартість $8300.

Дизельний "Гольф", як і інші моделі, у розмитненні дорожчий за бензинові. Джерело: ooyyo.com

Майже таким самим високим попитом користується Skoda Octavia. Автомобіль 2010 року з маленьким бензиновим двигуном 1.2 оцінили в $5600. Якщо з ЄС привеземо такий вживаний автомобіль до України, розмитнення коштуватиме 2500 доларів. У результаті заплатимо $8100.

Skoda Octavia – один з лідерів вживаного імпорту. Джерело: netcarshow.com

Дизельна "Шкода Октавія" 1.9 за $4000 вимагатиме митних платежів у розмірі тих самих 4000 доларів. Таким чином, підсумкова сума збільшується вдвічі до $8000.