Скільки коштує розмитнення популярних авто з ЄС та США в Україні

Ринок вживаних автомобілів в Україні традиційно більший за майданчики з новими машинами. Покупців у закордонних моделях приваблює дешевизна. Але скільки доводиться платити з урахуванням розмитнення, повідомляє Обозреватель.

Як завжди, підсумкова вартість залежить від віку, типу двигуна та його об'єму.

Jetta із США привозять частіше за інші машини
Jetta із США привозять частіше за інші машини. Джерело: autotrader.com

З Америки Українці найчастіше купують б/у Volkswagen Jetta п'ятого та шостого поколінь. Першу машину, наприклад, можна знайти за $2000. Найпопулярніший двигун – бензиновий 2,5 л. Розмитнення в Україні коштуватиме 3200 доларів. Таким чином, загальна ціна зростає до $5200.

Volkswagen Jetta особливо популярна у таксі
Volkswagen Jetta особливо популярна у таксі. Джерело: autotrader.com

Автомобіль другого покоління можна знайти за 5000 доларів. З таким же двигуном 2,5 л розмитнення коштуватиме 3500 доларів. Підсумкова ціна – $8500.

Volkswagen Passat – другий за популярністю автомобіль, що імпортується до України з США з пробігом. Відразу варто зазначити, що модель відрізняється від однойменного родича на європейському ринку (що продається в Україні). Американський "Пассат" більший, простіший в технічному плані та дешевший. Тому й популярний.

Українці дуже люблять американський "Пасат"
Українці дуже люблять американський "Пасат". Джерело: autotrader.com

Виробляти автомобіль почали у 2011 році. Чим старша модель – тим дешевша. Наприклад, за VW Passat 2012 з бензиновим двигуном об'ємом 2,5 л (170 к.с.) просять $8400. Хороша ціна за великий автомобіль, але пробіг дорівнює 260 000 км. З урахуванням розмитнення в Україні доведеться заплатити $12 800. Тобто платежі "набігають" приблизно на 4400 доларів.

Якщо за ту ж суму з таким же двигуном вдасться знайти автомобіль вдвічі молодший, розмитнення складе менше – 3600 доларів.

VW Golf – популярний автомобіль з ЄС
VW Golf – популярний автомобіль з ЄС. Джерело: ooyyo.com

Серед лідерів імпорту з ЄС – вживані VW Golf. За хетчбек п'ятого покоління 2004 року випуску із бензиновим 1.6 просять $5400. З урахуванням розмитнення ($3000) підсумкова ціна зростає до $8400.

За модель того ж покоління, але з дизелем на 2 літри (2006 рік) просять $4100. Додаємо розмитнення у розмірі 4300 доларів та отримуємо підсумкову вартість $8300.

Дизельний "Гольф", як і інші моделі, у розмитненні дорожчий за бензинові
Дизельний "Гольф", як і інші моделі, у розмитненні дорожчий за бензинові. Джерело: ooyyo.com

Майже таким самим високим попитом користується Skoda Octavia. Автомобіль 2010 року з маленьким бензиновим двигуном 1.2 оцінили в $5600. Якщо з ЄС привеземо такий вживаний автомобіль до України, розмитнення коштуватиме 2500 доларів. У результаті заплатимо $8100.

Skoda Octavia – один з лідерів вживаного імпорту
Skoda Octavia – один з лідерів вживаного імпорту. Джерело: netcarshow.com

Дизельна "Шкода Октавія" 1.9 за $4000 вимагатиме митних платежів у розмірі тих самих 4000 доларів. Таким чином, підсумкова сума збільшується вдвічі до $8000.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics