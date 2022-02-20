Курс валют НБУ на 20 лютого

Курс валют НБУ на 20 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 20 лютого 2022 року

Курс долара порівняно з 19 лютого не змінився і залишається на рівні 28.30 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.

Курс євро не змінився та становив 32.20 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.

Курс рубля не змінився і становить 3.74 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 38,56 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 30.74 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 7.15 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 28,300000
EUR Євро 32.196900
RUB Рубль 0.374010
GBP Фунт стерлінгів 38.560200
CHF Швейцарський франк 30.740800
PLN Польський злотий 7.151200
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