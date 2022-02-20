Курс валют НБУ на 20 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 20 лютого 2022 року

Курс долара порівняно з 19 лютого не змінився і залишається на рівні 28.30 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.

Курс євро не змінився та становив 32.20 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.

Курс рубля не змінився і становить 3.74 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 38,56 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 30.74 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 7.15 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.