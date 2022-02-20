Курс валют НБУ на 20 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 20 лютого 2022 року
Курс долара порівняно з 19 лютого не змінився і залишається на рівні 28.30 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.
Курс євро не змінився та становив 32.20 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.
Курс рубля не змінився і становить 3.74 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.
Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 38,56 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.
Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 30.74 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.
Польський злотий не змінився, і його курс становив 7.15 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28,300000
|EUR
|Євро
|32.196900
|RUB
|Рубль
|0.374010
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.560200
|CHF
|Швейцарський франк
|30.740800
|PLN
|Польський злотий
|7.151200