Байден скликає засідання Ради національної безпеки через Україну

Президент США Джо Байден 20 лютого збере засідання Ради національної безпеки Білого дому, на якому обговорять російську ескалацію навколо України, повідомляє УНІАН.

Про це заявила представниця Білого дому Джен Псакі.

Як зазначають у Білому домі, Байден продовжує стежити за ситуацією навколо України та отримувати брифінги про розвиток подій.

"Помічники Байдена з нацбезпеки підтвердили, що Росія може почати напад на Україну в будь-який момент" , — заявила Псакі.

Через ескалацію навколо України Байден скликає сьогодні засідання ради національної безпеки Білого дому.