Прем’єр Чехії звернувся до громадян через ескалацію навколо України

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звернувся до громадян через російську ескалацію навколо України. Він вважає, що повномасштабне вторгнення стане проблемою для самої Чехії, повідомляє УНІАН.

Зокрема, Фіала згадав про трагічні епізоди чеської історії — Мюнхенську змову 1938 року, Ялтинську конференцію в 1945 році, введення радянських танків в 1968 році для придушення "Празької весни".