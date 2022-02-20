Зеленський доручив збільшити забезпечення військ

Після повернення з Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками в аеропорту "Бориспіль", на якій доручив збільшити забезпечення українських військ, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Учасники наради обговорили можливі сценарії подальшого розвитку подій на тлі російської загрози. Після цього Зеленський доручив збільшити обсяги матеріально-технічного забезпечення військ.

Крім цього, главі державі надали детальні звіти про події останньої доби на сході України та стан бойової готовності Збройних сил.