Зеленський доручив збільшити забезпечення військ
Після повернення з Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками в аеропорту "Бориспіль", на якій доручив збільшити забезпечення українських військ, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.
Учасники наради обговорили можливі сценарії подальшого розвитку подій на тлі російської загрози. Після цього Зеленський доручив збільшити обсяги матеріально-технічного забезпечення військ.
Крім цього, главі державі надали детальні звіти про події останньої доби на сході України та стан бойової готовності Збройних сил.
"Президент отримав актуальну інформацію від розвідувальних служб щодо ситуації на території Росії та Білорусі вздовж українського кордону, а також на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей. Крім того, йшлося про нагальні проблеми гуманітарного характеру та шляхи їх розв'язання", — йдеться в повідомленні.