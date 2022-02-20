На межі виходу з "червоної" зони вже три області

Станом на 20 лютого в "червоній" зоні адаптивного карантину в Україні залишаються п'ять областей. Але ситуація в трьох з них вже дозволяє перейти в зону зі слабшими обмеженнями, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

На сьогодні в "червоній" зоні залишаються Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області. При цьому в Закарпатській та Івано-Франківській стабілізувався показник госпіталізації, що дозволяє їм перейти в "помаранчеву" зону. А Рівненська область за всіма параметрами вже відповідає "жовтій".

У "жовтій" зоні знаходяться Львівська, Харківська, Полтавська та Чернівецька області, решта – на "помаранчевому рівні епідеміологічної небезпеки.