G7 закликає РФ вибрати дипломатичний шлях та відвести війська

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та Сполучених Штатів Америки, а також Верховний представник Європейського Союзу опублікували заяву, в якій закликають Росію обрати шлях дипломатії, знизити ескалацію та виконати свої зобов'язання за підсумками Мінських угод, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Закликаємо Росію обрати шлях дипломатії, деескалацію напруженості, суттєве виведення збройних сил поблизу кордонів України та до повного дотримання міжнародних зобов'язань, у тому числі щодо зниження ризиків та прозорості військових дій. Як перший крок ми очікуємо, що Росія здійснить оголошене скорочення своєї військової активності вздовж кордонів України. Ми не бачили жодних доказів цього скорочення. Ми будемо судити про Росію у її справах" , - йдеться у заяві.

Також у заяві наголошують, що "Росія не повинна сумніватися в тому, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки, включаючи фінансові та економічні санкції щодо широкого кола галузевих та окремих цілей, що призведе до серйозних наслідків. та безпрецедентні витрати на російської економіки. Ми вживемо узгоджених обмежувальних заходів у разі такої події" .

Міністри висловили підтримку Україні, зокрема "прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод.

"Ми підтверджуємо право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє і механізми безпеки. Ми вітаємо стриману позицію України перед продовженням провокацій і зусиль з дестабілізації.