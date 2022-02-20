The Guardian: РФ хоче капітуляції України, але ЗСУ дадуть відсіч

Основною метою широкомасштабного наступу на територію України для президента РФ Володимира Путіна є оточення української армії та як наслідок захоплення влади у Києві, але українці чинитимуть цьому значний опір, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у статті британської газети The Guardian.

Видання констатує, що Росія має перевагу в сухопутних, морських і повітряних силах, тому може вдатися до атаки одночасно на кількох фронтах - з північного сходу, Донбасу та Криму. Гіпотетично, сухопутні війська в Білорусі (під прикриттям авіаударів по українській території) можуть очолити блискавичний рух на південь, щоб захопити Київ.

За планами Москви, українська армія після оточення була б змушена капітулювати. Проте і ЗСУ, і велика кількість цивільних українців, які вже озброїлися, не планують здаватися Росії ні за яких умов, і саме це дуже ускладнює реалізацію вказаного сценарію.

Основною метою Росії видання називає швидку капітуляцію влади у Києві та "нейтралізацію" українських лідерів.

"Основними цілями будуть Офіс президента, Верховна Рада, міністерства, українські ЗМІ та Майдан Незалежності – символічне місце українських продемократичних революцій" , – йдеться в статті.

"Аналітики кажуть, що Росія могла б обрати і більш скромний та менш ризикований наступ, щоб захопити додаткові території на сході України та на Донбасі, водночас продовжуючи говорити про незалежність промосковських "республік" , – додає видання.

В статті відзначається, що Росія також може спробувати захопити основні порти України – Маріуполь на Азовському морі та Одесу на Чорному морі, і таким чином створити сухопутний коридор до Криму.

"Чи може щось піти не так? Звичайно, бо Збройні сили України буде нелегко перемогти. До бою можуть приєднатися і цивільні. США та Великобританія не виключають озброєння опору. Британські міністри прогнозують тривалу боротьбу, коли Росія зазнає значних втрат. За такого сценарію російська громадська думка може обернутися проти Путіна" , – йдеться в публікації.

The Guardian відзначає, що основне бажання Путіна - інституційно слабка, залежна від РФ Україна, яка підконтрольна Кремлю та віддалена від Заходу, як зараз Білорусь. Росія воліла б, щоб Україною керували промосковські політики, яких вона сама й призначатиме.