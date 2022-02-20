Пекін-2022: підсумковий медальний залік Олімпійських ігор

Завершилися змагання зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні. Розіграно 109 комплектів медалей, повідомляє УНІАН.

У загальному медальному заліку переконливо перемогла Норвегія, в активі якої за підсумками ігор 16 золотих, 8 срібних і 13 бронзових нагород. Норвежці встановили рекорд зимових Олімпіад за кількістю золотих нагород-16.

Другу позицію посіла збірна Німеччини, завівавши 12 золотих нагород, 10 срібних і 5 бронзових. Замкнув трійку рейтингу Китай, в активі якого 9 золотих медалей, 4 срібла і 2 бронзи.

У топ-5 медальної таблиці Олімпіади також увійшли збірні США (8-10-7) і Швеції (8-5-5).

Україна завершила виступи в Пекіні з однією срібною нагородою, яку фрістайліст Олександр Абраменко завоював в лижній акробатиці.

З однією срібною медаллю в активі Україна поділила 25-ту позицію з Іспанією.

Варто відзначити, що всього 29 країн взяли хоча б одну медаль, серед них 23 команди виграли золото.

Олімпійські ігри 2022. Підсумковий медальний залік

olympics.com

Наступна зимова Олімпіада-2026 відбудеться в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

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