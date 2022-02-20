Зеленський з дружиною вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували загиблих учасників Революції гідності у День пам'яті Героїв Небесної Сотні, повідомляє УНІАН.
Зранку президент з дружиною встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану.
Крім того, подружжя також зробило вдарило у Дзвін гідності, встановлений поруч з хрестом.
"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять Героїв Небесної Сотні – співвітчизників, які без вагань віддали свої життя за омріяну нашим народом свободу, за право жити в незалежній державі, у сім’ї європейських народів. Їхній подвиг – це свідчення незламності українців, які продовжують боротися за своє майбутнє", – зазначив Володимир Зеленський.
Він наголосив, що
"український народ і нині демонструє світовій спільноті свою єдність і відданість демократичним цінностям, за які поклали життя і Герої Небесної Сотні на Майдані, і воїни на сході України".