Зеленський з дружиною вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували загиблих учасників Революції гідності у День пам'яті Героїв Небесної Сотні, повідомляє УНІАН.

Зранку президент з дружиною встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану.

Крім того, подружжя також зробило вдарило у Дзвін гідності, встановлений поруч з хрестом.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять Героїв Небесної Сотні – співвітчизників, які без вагань віддали свої життя за омріяну нашим народом свободу, за право жити в незалежній державі, у сім’ї європейських народів. Їхній подвиг – це свідчення незламності українців, які продовжують боротися за своє майбутнє" , – зазначив Володимир Зеленський.