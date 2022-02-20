Туреччина завершила будівництво першого мосту через Дарданелли.

Турецькі будівельники завершили роботи з будівництва мосту Чанаккале 1915 через морську протоку Дарданелли, повідомляє Корреспондент.

Наголошується, що в суботу міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Аділь Караїсмаїлоглу здійснив пішу прогулянку готовим до відкриття 4608-метровим мостом. Чиновник 79 хвилин прямував підвісним мостом з Азії до Європи.

"Турецька влада за останні десятиліття успішно реалізувала низку мега-проектів, таких як: тунелі Мармарай та Євразія під Босфором, аеропорт Стамбул, підвісні мости Явузу Султана Селіма та Османгазі…

Через тиждень, 26 лютого 2022 року, міст через Дарданелли також буде передано в користування турецькому народу. Вартість роботи з будівництва автомагістралі Малкара-Чанаккале та мосту Чанаккале 1915 року склала 2 млрд 545 млн євро" , – сказав Караїсмаїлоглу.

Після офіційного відкриття мосту Чанаккале 1915 року континенти Європи та Азії вперше з'єднаються в Дарданеллах.

Подвесной мост через Дарданеллы готов к открытию https://t.co/1D3yLm0jQQ pic.twitter.com/yKknVRfcBC — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 19, 2022

Нагадаємо, 18 березня 1915 року в ході битви при Чанаккале турецька армія остаточно розбила об'єднаний англо-французький флот, який намагався пробитися до Стамбула. Ця подія дозволила Туреччині відстояти незалежність і зберегти контроль над протоками Босфор та Дарданелли.