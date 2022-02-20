Скасовані в Україні рейси Lufthansa виконуватиме МАУ

Міністерство інфраструктури за результатами переговорів з українськими авіаперевізниками оголосило, що рейси Lufthansa, які були скасовані, виконуватиме МАУ, повідомляє Економічна правда.

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє всі рейси до Києва та з Києва із 21 до 28 лютого. Окремі рейси з Києва та Одеси будуть здійснюватися ще 19 та 20 лютого.

Для забезпечення безперебійного авіасполучення до вирішення проблеми долучилося Міністерство інфраструктури.