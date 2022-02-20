Скасовані в Україні рейси Lufthansa виконуватиме МАУ
Міністерство інфраструктури за результатами переговорів з українськими авіаперевізниками оголосило, що рейси Lufthansa, які були скасовані, виконуватиме МАУ, повідомляє Економічна правда.
Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє всі рейси до Києва та з Києва із 21 до 28 лютого. Окремі рейси з Києва та Одеси будуть здійснюватися ще 19 та 20 лютого.
Для забезпечення безперебійного авіасполучення до вирішення проблеми долучилося Міністерство інфраструктури.
"МАУ розпочинає продаж квитків на Мюнхен та Женеву для забезпечення авіасполучення, яке Lufthansa Group тимчасово не може виконувати. Крім цього МАУ збільшує місткість повітряних суден за даними маршрутами", – заявили в Мінінфраструктури.