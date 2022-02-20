За суботу вакцинувались майже 30 тисяч українців

В Україні за минулу добу, 19 лютого, вакциновано від коронавірусу 29 528 людей, повідомляє Ділова столиця.

З них першу дозу отримали 8 326 людей, другу дозу – 13 041 людина, додаткову дозу отримали 93 людини, бустерну дозу – 8 068 людей.

Щеплення проводилось 537 мобільними бригадами з імунізації, 2 439 пунктами щеплення та 418 центрами вакцинації населення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 675 594 людини, з них отримали першу дозу – 15 675 592 людини, отримали дві дози – 15 114 034 людини, отримали додаткову дозу – 26 432 людини, бустерну дозу – 664 148 людей. Загалом проведено 31 480 206 щеплень.