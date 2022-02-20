Топ-10 винаходів людства, які назавжди змінили світ

За всю історію людства було створено безліч дивовижних винаходів, але серед них існує декілька тих, які стали справді революційними та змінили погляд людей на життя, повідомляє Обозреватель.

Видання Live Science розповіло про інновації, які свого часу стали справжнім науковим проривом та змінили світ.

Колесо

Багато вчених вважають колесо одним із найважливіших винаходів за всю історію. До його створення в 3500 до н.е. людство було досить обмеженим у пересуванні, особливо це стосувалося транспортування речей на далекі відстані.

Проте, як зазначив професор антропології коледжу Хартвік Девід Ентоні, найціннішим був не сам "винахід колеса", а його поєднання з нерухомою платформою.

"Яскравою була концепція колеса та осі" , – пояснив дослідник.

У ті часи було досить важко зробити такий механізм, але важка праця окупилася. Візки значно полегшували заняття сільським господарством та торгівлю, а також уможливили поїздки на далекі відстані, що сприяло колонізації нових земель.

Сьогодні колесо є невід'ємною частиною нашого життя, але не тільки в транспортних засобах, а також у годинниках, турбінах та безлічі інших приладів.

Колесо стало однією з рушійних сил розвитку цивілізації.

Цвях

Цьому винаходу понад 2000 років, а з'явилося воно за часів Стародавньої Римської імперії. Його поява стала можливою тільки тоді, коли люди навчилися відливати та формувати метал. Раніше будівництво було складнішим, адже дошки доводилося укладати шляхом геометричного з'єднання, що вимагало набагато більше часу. З появою ж цього пристосування будівництво нових споруд стало значно простішим.

До 1790-х і на початку 1800-х років цвяхи були продуктом ручної праці – ковалю доводилося нагрівати квадратний залізний стрижень, а потім забивати його з чотирьох сторін, щоб надати необхідної форми. Лише згодом почали з'являтися машини для виготовлення цвяхів.

Технологія виготовлення цвяхів продовжувала розвиватись. Після того, як Генрі Бессемер розробив процес масового виробництва сталі із заліза, залізні цвяхи минулих років повільно ослабли, і до 1886 року 10% американських цвяхів було створено з м'якого сталевого дроту. До 1913 року 90% вироблених в США цвяхів складалися із сталевого дроту.

Перші цвяхи робили ковалі, що було не надто швидким процесом.

Компас

Колись мореплавцям доводилося використовувати для навігації лише зірки, але цей спосіб орієнтування у морі мав обмеження. Метод просто не працював вдень, а також у хмарні ночі та негоду, тому подорожі далеко від суші вважали досить небезпечними.

Більшість вчених схиляються до думки, що перший компас був винайдений у Китаї під час династії Хань між 2 століттям до н.е. та 1 століттям н.е. Прилад був виготовлений із магнетиту – природно-намагніченої залізної руди, незвичайні властивості якої давні вчені вивчали впродовж століть.

Проте вперше він був використаний для навігації за часів династії Сун між 11-12 століттями. Незабаром технологія через морські шляхи потрапила на Захід. Компас дозволяв морякам безпечно пересуватися далеко від суші, відкриваючи світ для досліджень та подальшого розвитку глобальної торгівлі.

Цей, здавалося, простий інструмент, назавжди змінив карту світу та дозволив відкривати нові континенти та змінити уявлення про Землю.

Компас дозволив безпечно мандрувати на великі відстані.

Друкарський верстат

Німецький винахідник Йоганнес Гутенберг винайшов друкарський верстат десь між 1440 та 1450 роками. Ключем до його розвитку була ручна форма – нова техніка формування, що дозволила швидко створювати велику кількість металевих шрифтів. Хоча подібні винаходи були в Китаї та Кореї – там розробили рухомий шрифт, виготовлений з металу, Гутенберг був першим, хто створив механізований процес, який переносив чорнила (які він виготовляв з лляної олії та сажі) з рухомого шрифту на папір.

Завдяки процесу рухомого шрифту, друкарські верстати значно підвищили швидкість, з якою можна було робити копії книг, і таким чином вони вперше в історії призвели до швидкого та широкого поширення знань.

Серед іншого, друкарський станок дозволив розширити доступ до Біблії, що у свою чергу, призвело до альтернативних тлумачень, у тому числі Мартіна Лютера, чиї "95 тез", документ, надрукований сотнями тисяч екземплярів, викликав протестантську Реформацію.

Друкарський верстат значно прискорив розповсюдження нових книг.

Двигун внутрішнього згоряння

У цих двигунах при згорянні палива виділяється високотемпературний газ, який, розширюючись, штовхає поршень. Тобто ця революційна розробка дозволила перетворити енергію, що виділяється під час хімічного процесу, на механічну роботу.

Розробка двигуна зайняла у вчених та інженерів цілі десятиліття, і прилад набув своєї сучасної форми приблизно у другій половині 19 століття. Поява цього винаходу ознаменувала початок індустріальної епохи, а також дозволила створити величезне різноманіття машин, включаючи сучасні автомобілі та літаки.

Поява двигуна ознаменувала початок індустріальної епохи.

Телефон

Розробкою електронної передачі голосу займалися багато вчених, але шотландський винахідник Олександр Грем Белл був першим, хто отримав патент на електричний телефон 7 березня 1876 року.

Через три дні Белл здійснив перший телефонний дзвінок своєму помічнику Томасу Вотсону, сказавши: "Містер Вотсон, підходьте сюди – я хочу вас побачити".

Винахід швидко набув популярності та призвів до революції в глобальному бізнесі та комунікації. Коли Белл помер 2 серпня 1922 року, всі телефонні зв'язки у Сполучених Штатах та Канаді були припинені на одну хвилину, щоб вшанувати людину, яка змінила світ.

Телефон назавжди змінив способи комунікації та комерцію.

Лампочка

Винахід, який дозволяє людству однаково ефективно працювати не лише вдень, а й уночі – електрична лампочка. Томас Едісон вважається винахідником цього революційного винаходу, оскільки він створив повністю функціональну систему освітлення, включаючи генератор та проводку, а також лампу з ниткою розжарювання у 1879 році.

Інновація не лише стимулювала електрифікацію будинків, а й змінила режим сну людства. Тепер не було необхідності лягати з настанням темряви, оскільки з'явилося безпечне джерело освітлення.

Електрична лампочка дуже вплинула на режим сну людства.

Пеніцилін

Ще одне відкриття, яке врятувало тисячі життів та стало справжнім проривом у медицині. 1928 року шотландський учений Олександр Флемінг помітив у своїй лабораторії чашку Петрі, наповнену бактеріями, кришка якої була відкрита. До зразка потрапила цвіль, і дослідник помітив, що всюди, де була цвіль, бактерії померли.

Цією цвіллю виявився гриб Penicillium, і протягом наступних двох десятиліть хіміки очистили його та розробили препарат пеніцилін, який бореться з величезною кількістю бактеріальних інфекцій у людей, не завдаючи шкоди самим людям.

Відкриття пеніциліну дозволило врятувати безліч життів.

Контрацептиви

Протизаплідні пігулки, презервативи та інші форми контрацепції не тільки спровокували сексуальну революцію в розвинених країнах, дозволивши чоловікам і жінкам займатися сексом для задоволення, а не лише продовження роду, вони також різко скоротили середню кількість нащадків на одну жінку в країнах, де вони використовуються. Деякі контрацепційні засоби, такі як презервативи, також стримують поширення захворювань, що передаються статевим шляхом.

Природні та рослинні засоби контрацепції використовувалися протягом тисячоліть. Презервативи або "оболонки" існували в тій чи іншій формі з давніх-давен, за словами вченої Джессіки Бордж, а в 19 столітті був винайдений гумовий презерватив.

Тим часом FDA (Управління з продовольства і медикаментів США) схвалило першу оральну контрацептивну таблетку у Сполучених Штатах у 1960 році, і до 1965 року вже понад 6,5 мільйонів американських жінок приймали ці таблетки.

Вчені продовжують удосконалюватися у сфері контролю за народжуваністю, а деякі лабораторії навіть використовують чоловічу форму "таблетки". Постійний протизаплідний імплантат під назвою Essure був схвалений у 2002 році, хоча у 2016 році FDA попереджало, що імплантату знадобляться серйозніші попередження, щоб розповісти користувачам про серйозні ризики використання Essure.

Людство використовує контрацептиви тисячі років.

Інтернет

Винахід без якого важко уявити сучасне життя – інтернет. Глобальна система взаємопов'язаних комп'ютерних мереж, якою користуються мільярди людей у всьому світі. Історія його розробки почалася в 1960-х роках, коли група вчених-комп'ютерників, що працювала в ARPA (Агентство передових дослідницьких проектів) Міністерства оборони США, побудувала мережу комунікацій для з'єднання комп'ютерів агентства під назвою ARPANET.

Саме їх розробки стали попередником інтернету. У ньому використовувався метод передачі під назвою "комутація пакетів", розроблений ученим-компьютерщиком і членом команди Лоуренсом Робертсом з урахуванням попередніх робіт інших учених.

У 1989 році Інтернет розвивався далі завдяки винаходу всесвітньої павутини вченим-комп'ютерником Тимом Бернерсом-Лі під час роботи в CERN (Європейська організація ядерних досліджень). Головною метою розробки було об'єднання технологій комп'ютерів, мереж даних та гіпертексту у потужну та просту у використанні глобальну інформаційну систему. Зрештою, проєкту вдалося досягти поставленої мети, поєднавши світ таким чином, який вчені не могли раніше навіть уявити.