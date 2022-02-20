Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Бойовики на Донбасі поранили українського військового
Фото: Facebook

У районі проведення Операції Об’єднаних сил бойовики поранили українського військового, повідомляє УНІАН.

Про це заявили у штабі ООС.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі", - зазначають у штабі.

Зазначається, що станом на 11 годину з боку окупантів зафіксовано 20 порушень, 18 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики обстріляли:

  • двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
  • Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;
  • Гранітне – з мінометів калібру 120 мм;
  • двічі Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
  • двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
  • Опитне – з мінометів калібру 120 мм;
  • Піски – з мінометів калібру 82 мм;
  • Новогнатівку – з мінометів калібру 82 мм;
  • Щастя – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;
  • Артема – з мінометів калібру 120 мм;
  • двічі Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм;
  • Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм;
  • Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм;
  • Старомихайлівку – з мінометів калібру 120 мм;
  • Світлодарськ – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • Золоте – з мінометів калібру 120 мм.
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