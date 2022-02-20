Бойовики на Донбасі поранили українського військового

У районі проведення Операції Об’єднаних сил бойовики поранили українського військового, повідомляє УНІАН.

Про це заявили у штабі ООС.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі" , - зазначають у штабі.

Зазначається, що станом на 11 годину з боку окупантів зафіксовано 20 порушень, 18 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики обстріляли: