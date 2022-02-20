Бойовики на Донбасі поранили українського військового
У районі проведення Операції Об’єднаних сил бойовики поранили українського військового, повідомляє УНІАН.
Про це заявили у штабі ООС.
"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі", - зазначають у штабі.
Зазначається, що станом на 11 годину з боку окупантів зафіксовано 20 порушень, 18 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Бойовики обстріляли:
- двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
- Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;
- Гранітне – з мінометів калібру 120 мм;
- двічі Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
- двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
- Опитне – з мінометів калібру 120 мм;
- Піски – з мінометів калібру 82 мм;
- Новогнатівку – з мінометів калібру 82 мм;
- Щастя – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;
- Артема – з мінометів калібру 120 мм;
- двічі Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм;
- Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм;
- Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм;
- Старомихайлівку – з мінометів калібру 120 мм;
- Світлодарськ – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
- Золоте – з мінометів калібру 120 мм.