Renault показала наступника кросовера Kadjar

Що ближче дата прем'єри нового кросовера Renault Austral, то більше подробиць про нього з'являється в мережі. До прем'єри, запланованої на 9 березня, залишилося менше місяця. Щоб підігріти інтерес до наступника Kadjar, марка вирішила поділитися деякою інформацією про нього, а також опублікувала знімки закамуфльованого прототипу, повідомляє Автоцентр.

До виготовлення камуфляжу у Renault підійшли творчо. Він є певним малюнком, що складається з окремих шматочків кольорової фольги. Кожен із них вирізувався вручну. Все для того, щоб отримати "величезний пазл, що приховує зовнішність новинки".

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Незважаючи на оригінальний камуфляж, можна припустити, що кросоверу дістанеться ряд дизайнерських рішень, які вже використовуються маркою в Megane E-Tech. У салоні очікується поява цифрової панелі приладів і величезного 24,3-дюймового екрану системи мультимедіа. Головна особливість останньої – просте управління. За деякими даними, керувати практично всіма функціями можна буде парою дотиків.

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Основою Renault Austral стане нова версія модульної архітектури CMF. Це означає, що модель буде уніфікована з Nissan Qashqai третьої генерації.

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У рух новий кросовер наводитиме одна з кількох передбачених бензо-електричних силових установок на базі 1,3-літрових двигунів, що працюють за принципом «м'який гібрид». У пару двигунів запропоновано кілька коробок передач на вибір. Наприклад, механічна чи варіатор.

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