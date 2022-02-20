Renault показала наступника кросовера Kadjar

Що ближче дата прем'єри нового кросовера Renault Austral, то більше подробиць про нього з'являється в мережі. До прем'єри, запланованої на 9 березня, залишилося менше місяця. Щоб підігріти інтерес до наступника Kadjar, марка вирішила поділитися деякою інформацією про нього, а також опублікувала знімки закамуфльованого прототипу, повідомляє Автоцентр.

До виготовлення камуфляжу у Renault підійшли творчо. Він є певним малюнком, що складається з окремих шматочків кольорової фольги. Кожен із них вирізувався вручну. Все для того, щоб отримати "величезний пазл, що приховує зовнішність новинки".

Незважаючи на оригінальний камуфляж, можна припустити, що кросоверу дістанеться ряд дизайнерських рішень, які вже використовуються маркою в Megane E-Tech. У салоні очікується поява цифрової панелі приладів і величезного 24,3-дюймового екрану системи мультимедіа. Головна особливість останньої – просте управління. За деякими даними, керувати практично всіма функціями можна буде парою дотиків.

Основою Renault Austral стане нова версія модульної архітектури CMF. Це означає, що модель буде уніфікована з Nissan Qashqai третьої генерації.

У рух новий кросовер наводитиме одна з кількох передбачених бензо-електричних силових установок на базі 1,3-літрових двигунів, що працюють за принципом «м'який гібрид». У пару двигунів запропоновано кілька коробок передач на вибір. Наприклад, механічна чи варіатор.