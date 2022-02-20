Як правильно надавати першу медичну допомогу: корисна інформація

Вміти надавати першу медичну допомогу дуже важливо у наш час. Елементарні знання можуть врятувати життя вам, близьким чи звичайному перехожому, повідомляє 24 Канал.

Директор та інструктор "Курсів першої допомоги "САВ" Василь Кашуба розповів та показав, як слід діяти, коли хтось потребує порятунку.

Варто зазначити, що медичну допомогу можуть надавати лише медики. Ми ж можемо надати потерпілому першу домомедичну допомогу. Що це передбачає і як визначити ознаки життя та ознаки клінічної смерті?

Алгоритм надання першої допомоги

Перш за все, перед тим як надавати домомедичну допомогу, обов'язково переконайтеся у власній безпеці. Вже після цього перевірте, чи людина свідома: зверніться до неї, торкніться, якщо людина відреагувала, запитайте, чи потрібна їй допомога. Якщо він не реагує, потрібно перевірити чи він живий. За сучасними стандартами, для цього достатньо послухати дихання протягом 10 секунд: - якщо людина дихає - вона жива, - якщо за цей час вона дихає менше двох разів, можна вважати, що вона не жива і що їй потрібно надавати допомогу. Тільки тоді спричиняйте швидку.

Якщо людина непритомна, але дихає

Його треба перевернути на бік у стабільне бічне положення, щоб він не захлинувся своїми рідинами, а також щоб корінь язика не перекрив дихальні шляхи.

Простий спосіб перевести людину в бічне положення:

Близьку руку людини непритомну треба підняти вгору, дальню руку покласти на щоку, шию і так притримувати її.

Зігнути ногу в коліні – це наш важіль, яким можна перевернути навіть дуже велику людину. Дитина може перевернути дорослого.

Таким чином, ми натискаємо на важіль, перевертаємо людину.

Лікоть має бути землі, коліно – теж.

Бажано, щоб нога була опорою, щоб людина не завалилася на живіт.

Далі контролюємо дихання. Якщо людина перестала дихати – перевертаємо її назад і проводимо серцево-легеневу реанімацію.

Чому важлива домомедична допомога

Коли людина перестає дихати, у неї зупиняється серце та кровообіг – у мозок надходить недостатньо кисню. Чим раніше людина отримає допомогу, тим більше у неї шансів вижити. Необоротні зміни починаються вже за 4 – 5 хвилин.

Медики швидкої не в змозі прибути в такі короткі терміни, а тому важливо, щоб той, хто опинився поруч, почав надавати допомогу негайно.

Як правильно надавати першу допомогу: відео інструкція