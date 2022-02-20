Макс Барських розповів, як "злазив" з наркотиків та чому на них підсів

Український артист Макс Барських з’явився на обкладинці свіжого номеру видання "Отдохни", якому дав одне з найвідвертіших інтерв’ю за останні роки. Нещодавно Барських в рамках свого гостросоціального проекту Recycling випустив трек і відео "No Exit", присвячені проблемі наркозалежності, та вирішив висловитись на цю тему, повідомляє УНІАН.

Макс вдається до глибоко особистих подробиць свого життя, бо, за його словами, не може стояти осторонь.

"Я хочу поділитися своїм досвідом з молодим поколінням: розповісти, що допінги - це не вихід і не легкість, а страшна помилка, яка може скінчитись дуже плачевно" , - сказав артист.

Макс Барських детально розповів, як у його життя увійшли наркотики. Це був клубний відпочинок після концертів у різних містах. Те, що здавалося феєрію, зрештою переросло в дещо загрозливе:

"Згодом розумієш, що псуються настрій та здоров’я, ти починаєш відчувати залежність".

"Я швидко усвідомив, що наркотики - не те, що допомагає мені писати пісні, й впорався з цим. Це віддаляло мене від внутрішнього "я", тому я сказав "стоп" і повністю прибрав зі свого життя і людей, і ситуації, що призводили до такого проведення часу" , - додав Макс.

Орім цього, він поділився своїм сьогоднішнім ставленням до наркотиків. Він вважає, що "легких" та "важких" наркотиків немає - всі вони однаково призводять до зловживання:

"Коли легкі речовини вже не діють або стають звичкою, людина починає шукати щось інше. Шлях до справжньої ейфорії та сильних відчуттів не в тому, щоб убитися наркотиками або напитися та забути себе, а в тому, щоб уміти спілкуватися із собою. У цьому - вихід. Коли ти чесний із собою і визнаєш свої помилки, то можеш працювати з цим. Так ти стаєш кращим, тобі не потрібен допінг. Так от, з приводу трави: сьогодні в багатьох країнах використовується застосування канабісу в медичних цілях. Це очищена "травка", в ній дуже мало ТГК, від неї не виникає залежність і, в принципі, вона не дає тих відчуттів, які викликає необроблена. Вживання медичного канабісу можливе за рецептом: для запобігання болю, розслаблення, для дорослих і зрілих людей, які відчувають депресію. Але я вважаю, що це не вихід. Вихід у тому, щоб завжди пильнувати та вміти спілкуватися із собою".