MAN представив передсерійний прототип електротягача

MAN представив передсерійний прототип електричного сідельного тягача майбутнього, що відкриє нову еру у перевезеннях, повідомляє Autoconsulting.

За словами генерального директора MAN Олександра Власкампа, перші 200 екземплярів таких електровантажівок нульової серії будуть випущені на заводі в Мюнхені вже у 2024 році.

Але крім електричної "начинки" прототип дає уявлення про напрямок дизайну, в якому будуть розвиватися вантажівки MAN в найближчому майбутньому. Виробник відходить від використання хрому та глянцевих покриттів в обробці кабіни. У нових поколіннях акцент буде зроблено на матових поверхнях та чорних елементах у стилістиці Black Edition.

Також MAN активніше почне використовувати можливості для індивідуалізації вантажівок, напевно, буде запропонована ціла програма по заводському тюнінгу тягачів у стилі Red Line, яка явно простежується в даному прототипі.

На додаток до існуючої палітри кольорів та емалей, MAN запропонує матове фарбування і почне використовувати карбонові елементи на своїх вантажівках, що зробить їх ще ефектнішими.

Крім того, MAN, спільно з Volvo, Daimler Trucks, Scania інвестує у створення мережі електрозарядних станцій (1700 точок) на основних трасах Європи 500 млн. євро. З появою такої розгалуженої мережі експлуатувати електровантажівки стане комфортно та зручно.