В ОРДЛО йде примусова мобілізація – Денисова

Жителям ОРДЛО приходять СМС про необхідність прибути до військоматів, а за ухилення загрожують кримінальною відповідальністю, повідомляє Корреспондент.

Окупаційна влада в окремих районах Донецької області примусово мобілізує громадян під приводом "заклику на війну з Україною". Про це повідомила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook у неділю, 20 лютого.

"Мені стало відомо, що чоловіків із села Стила на тимчасово окупованій території Донецької області, де проживають етнічні греки, примусово вивозять із будинків під приводом "заклику" на війну з Україною", - написала вона .

За даними Денисової, у зв'язку з цим жителі села звернулися за допомогою та з метою розголосу до посла Греції в Україні.

"Вже відомо про вивезення у невідомому напрямку Андрія Водолазкіна, батька трьох дітей, молодшому з яких п'ять років. Ще один чоловік ховається від окупаційних військ, побоюючись за своє життя", - наголосила омбудсмен .

Вона додала, що мешканцям ОРДЛО приходять СМС про необхідність прибути до військкоматів, а за ухилення загрожують кримінальною відповідальністю. При цьому примусову мобілізацію заборонено міжнародним гуманітарним правом.

"Зокрема, статтею 51 Конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її озброєних чи допоміжних". силах", - зазначила омбудсмен .

Як відомо, 19 лютого глави "ДНР" та "ЛНР" оголосили загальну мобілізацію. Усіх чоловіків віком від 18 до 55 років зобов'язали прибути до військкоматів.