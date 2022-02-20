Церемонія закриття Олімпійських ігор у Пекіні: онлайн трансляція

Зимові Олімпійські ігри 2022 року офіційно завершаться церемонією закриття 20 лютого. Вона пройде на "Національному стадіоні" в Пекіні, повідомляє РБК-Україна.

Старт урочистої події запланований на 14:00 за київським часом. Переглянути трансляцію церемонії можна безпосередньо в цій новині.

Олімпійська збірна України теж візьме участь в урочистостях. Прапороносцем команди стане біатлоністка Олена Білосюк. Більшу частину Олімпіади вона пропустила через коронавірус.

На цьогорічних Іграх Україна завоювала одну нагороду. У суперфіналі з лижної акробатики Олександр Абраменко виборов "срібло". Переможцем медального заліку стала Норвегія (37 медалей).