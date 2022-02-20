Нідерланди слідом за США та Британією переносять посольство до Львова.

Міністерство закордонних справ Нідерландів вирішило тимчасово перенести посольство в Україні з Києва до Львова. Цей захід пов'язаний з питаннями безпеки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter МЗС Нідерландів.

"З міркувань безпеки сьогодні було ухвалено рішення про тимчасове перенесення діяльності посольства у Києві до Львова", - йдеться у повідомленні .

Як пишуть місцеві ЗМІ, МЗС Нідерландів не можуть сказати, скільки співробітників посольства все ще залишаються в Києві. Частина співробітників уже переїхала до Львова після того, як тиждень тому там відкрили центр підтримки.

Нагадаємо, раніше НАТО тимчасово закрило представництво у Києві, а співробітників перевели до Львова та Брюсселя.

До цього США та Великобританія оголосили про тимчасове перенесення посольств з Києва до Львова. При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що перенесення посольства не підриває американської підтримки України.