Григорій Лепс закрутив новий роман

Після розлучення з дружиною Григорій Лепс на самоті не страждає. У Мережі обговорюють кадри артиста із новою пасією, повідомляє Сьогодні.

Нещодавно в Мережі говорили про те, що Григорій Лепс у відносинах з Юлією Баранівською, відомою телеведучою. Але, схоже, цей роман зійшов нанівець, оскільки тепер усі гудуть, що у Лепса роман з українкою Наталією Болюх. ﻿﻿

Поки що офіційного коментаря на тему немає, але в Мережі гуляють фото спільний час проведення парочки.

Лепс та Болюх / скріншот із соцмереж

Нова супутниця Лепса українка Наталія Болюх. Вона ж – "Міс Львів-2018" та перша віце-міс "Україна Всесвіт". Їй 27 років.