Названо найбезпечнішу операційну систему: і це не Windows

Згідно зі звітом експертів, Linux – найбезпечніша операційна система на сьогодні. Вона залишила позаду Windows і macOS, повідомляє УНІАН.

Якщо бути точніше, то програмісти, що працюють з відкритим вихідним кодом Linux, швидше за інших латають "дірки" в безпеці системи. Дослідження Google Project Zero показало, що в середньому на це потрібно 25 днів, але цей термін постійно зменшується.

Показники інших компаній помітно відрізняються: Google на виправлення вразливостей потрібно 44 дні, Mozilla – 46 днів, Apple – 69 днів, а Microsoft з її Windows буває до трьох місяців. Що стосується мобільного сегмента, то тут на першому місці Apple, і це за умови, що iOS стикається з великою кількістю загроз безпеці, ніж Android.

Серед браузерів найоперативнішим виявився Chrome (40 виправлень менш ніж за 30 днів), а для Firefox вийшло 8 патчів за 37,8 дня. Своєю чергою авторам Safari потрібно набагато більше часу на усунення помилок – близько 72 днів.

Раніше на цьому тижні Google випустила Chrome OS Flex – нову операційну систему, яка покликана подарувати друге життя комп'ютерам із застарілим залізом. Вона доступна всім охочим на Windows-ПК і Макбуках, а її установка займає "лічені хвилини".