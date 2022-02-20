Кулеба про Будапештський меморандум: відмова РФ не має впливати на інших

Можлива відмова Російської Федерації від участі в ініційованих Україною консультацій країн-учасниць Будапештського меморандуму не має впливати на рішення інших гарантів. Київ має намір перевірити, чи працює створена цим меморандумом система безпеки, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми нічого не робимо заради ефектності..., тільки заради ефективності. Нам потрібні ефективні міжнародні механізми гарантування безпеки нашої країни, і ми будемо над цим працювати. І потрібно зараз перевірити, чи працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом і пов'язаними з ним рішеннями, або не працює. Ми це зробимо щиро і з добрими намірами" , - зазначив Кулеба.

За його словами, найближчим часом Україна звернеться до всіх країн-гарантів провести консультації.

"Але не просто провести консультації, а вийти з конкретними рішеннями про кроки, які будуть застосовані для гарантування безпеки України. На цьому етапі можу додати один елемент-відмова Російської Федерації від таких консультацій не повинна впливати на рішення інших країн-гарантів про участь у консультаціях. Ці гарантії безпеки давалися Україні в 1994 році не від групи країн, а від кожної країни індивідуально" , - додав Кулеба.

Водночас він висловив надію на те, що Москва підтвердить участь у цих консультаціях.

Нагадаємо, напередодні на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський ініціював консультації з приводу Будапештського меморандуму.