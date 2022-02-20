"Що ви наробили?": загадковий палець зірвав брифінг Кулеби

Технічний збій стався під час онлайн-брифінгу міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він говорив про те, що жодного обстрілу на Донбасі Україна не проводила. У цей момент на об'єктиві камери з'явився палець, який перекрив огляд на кілька секунд, повідомляє Сьогодні.

"Тут мені пальцем закрили камеру люди, які намагаються допомогти" , — сказав Кулеба і спробував поправити камеру, але не зміг з першого разу повернути її правильно, через що зображення виявлялося то на боці, то догори дриґом.

"Що ж ви наробили, колеги? Тепер воно не перевертається" , — сказав міністр.

Не впоравшись із камерою, він був змушений розпочати нову трансляцію.