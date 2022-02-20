В Одесі тисячі людей вийшли на марш Єдності України. Колона почала рух від Соборної площі, де учасники акції почали збиратися приблизно опівдні, повідомляє УНІАН.

У марші взяли участь відомі в місті активісти, курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ, Морські курсанти, деякі місцеві депутати та депутати Верховної Ради, білоруси, опозиційно налаштовані до Олександра Лукашенка, представники грузинської діаспори.

Крім того, по ходу руху до колони приєднувалися й інші одесити, які спеціально прийшли, щоб взяти участь у марші, або випадково опинилися поруч. Багато хто прийшов сім'ями, з маленькими дітьми.

Попереду колони несли велику розтяжку з написом "Єдина Україна", несли 100-метрове синьо-жовте полотнище, в руках тисячі людей були прапори України. Також в колоні йшли з білоруським біло-червоно-білим прапором, прапорами Грузії, США, кримських татар, Євросоюзу. Курсанти університету внутрішніх справ принесли, в тому числі великий плакат з фотографіями Героїв Небесної Сотні.

Фото: dumskaya.net

Під час ходи колона скандувала: "разом і до кінця!", "Одеса - це Україна", "Крим – це Україна!", "Донбас - це Україна!", "Збройним силам України - слава!", "ВМС України - слава!", "Слава - Україні!". Крім того, вигукували: "Героям Небесної Сотні – слава!", "Україна - понад усе!", "Путіна тут не чекають!", "Одна, єдина, соборна Україна!".

Величезна колона пройшла по Дерибасівській, через Думську площу і повз будівлю мерії вийшла на Приморський бульвар, звідки пройшла до пам'ятника Дюку де Рішельє, де пройшов нетривалий мітинг і присутні спільно виконали Гімн України.

Потім люди розтягнули на Потьомкінських сходах 100-метровий прапор України. Весь цей час вони продовжували скандувати вищеназвані гасла.

Учасників акції, яка була анонсована через соціальні мережі, зібралося більше, ніж передбачалося. Коли йшли попереду підходили до Дюка, "хвіст" колони ще знаходився в районі Думської площі. Ходу супроводжували поліцейські, рух транспорту було перекрито.