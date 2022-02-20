Зеленський та Макрон підтримали скликання ТКГ та припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якого лідери підтримали якнайшвидше скликання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі для негайного введення режиму тиші в регіоні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це Зеленський заявив у Twitter.

"У продовження вчорашньої розмови поінформував Еммануеля Макрона про поточну безпекову ситуацію та нові провокаційні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші" , – написав президент України.

Зазначимо, телефонна розмова Зеленського та Макрона відбулася після переговорів французького президента з Володимиром Путіним.

Французькі ЗМІ повідомляють, що Макрон та Путін говорили 1 годину 45 хвилин.

У Кремлі поки що не коментували цю розмову.