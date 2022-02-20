Деніел Крейг вперше розповів про приватну зустріч з Єлизаветою II

Днями виконавець ролі Джеймса Бонда Деніел Крейг став гостем американського ТВ-шоу Стівена Кольбера. Актор розповідав про зйомки в заключній для себе частині бондіани "Не час вмирати", а також поділився цікавими фактами про спільну роботу з Єлизаветою II, повідомляє РБК-Україна.

Йдеться про проморолик, який був знятий в 2012-му році під час Олімпійських ігор в Лондоні і святкування діамантового ювілею правління Її Величності.

За спогадами Крейга, королева "схвалила ідею про спільні зйомки за п'ять хвилин". А до зйомок поставилася дуже творчо, пропонуючи свої ідеї і відпускаючи жарти щодо виразу обличчя агента 007.

Деніел Крейг розповів, що приватна розмова з королевою відбулася несподівано – в Букінгемський палац його викликав терміново режисер Денні Бойл.

"Того дня я був сварливий, а Її Величність була дуже грайливо налаштована. Вона пропонувала ідеї для спільної зйомки в її покоях. Було очевидно, що вона дивилася всі фільми з моєю участю, і навіть прокоментувала мою навмисну серйозність... "Так, фотографуйте нас. І його, хоча він ніколи не посміхається, вірно?" , – сказала жартома Єлизавета II.

Деніел Крейг в "Не час вмирати" (фото: instagram.com/007)

До слова, новий Джеймс Бонд буде відомий вже скоро – актор, який замінить на посаді Деніела Крейга, буде названий після премії "Оскар".