MINI випустить нові моделі серії MINI Edition

Всі моделі будуть випущені одночасно в березні 2022 року: Resolute Edition для 3-дверного MINI, 5-дверного MINI та кабріолету MINI, Untold Edition для MINI Clubman та Untamed Edition для MINI Countryman. Ексклюзивний дизайн та оснащення створюють безпомилкову харизму, повідомляє Autoconsulting.

Весною 2022 року з новими моделями MINI підніме новий рівень задоволення в поїздках, яскравий дизайн, преміальну якість та унікальний стиль. Вперше всі актуальні моделі британського виробника автомобілів преміум-класу будуть представлені одночасно у спеціальній серії. З березня 2022 року 3-дверний, 5-дверний та кабріолет MINI будуть випущені у версії Resolute Edition. Ця версія також доступна для MINI Cooper SE. MINI Clubman Untold Edition та MINI Countryman Untamed Edition будуть випущені паралельно.

Моделі серії Edition - справді особливі, кожна деталь має свій ексклюзивний характер. Унікальний, продуманий дизайн та комплектуючі підкреслюють характерні елементи кожної моделі. Resolute Edition яскраво підкреслює індивідуальність, традиційний стиль, впевненість у собі та безпомилкову харизму. Універсальні якості MINI Clubman у поєднанні зі стильним дизайном та унікальною концепцією кузова особливо яскраво підкреслюються у Untold Edition. У версії Untamed Edition MINI Countryman стає ідеальним компаньйоном для пригод за містом. Кожна серія має свої особливості, характерні для конкретної моделі: відмінні варіанти фарбування кузова та легкосплавних дисків, високоякісний дизайн салону та декоративні ексклюзивні елементи для інтер'єру та інтер'єру.

Також клієнти можуть налаштувати нові автомобілі MINI Edition відповідно до своїх особистих потреб. Функції обладнання можна комбінувати, наприклад з пакетами Comfort та Driver Assistance. Окремі опції, такі як спортивна коробка передач Steptronic, адаптивне шасі, акустична система Harman Kardon HiFi або панорамний скляний дах також доступні для різних моделей.

Версія Resolute Edition доступна для 3-дверного MINI Cooper, 3-дверного MINI Cooper S, та 5-дверного MINI Cooper. Ця серія також доступна для повністю електричного MINI Cooper SE. Клієнти можуть насолоджуватися поїздками з відкритим верхом у кабріолеті MINI Cooper в унікальній серії Resolute Edition та кабріолеті MINI Cooper S.