Ілон Маск закрутив роман з австралійською акторкою, – ЗМІ
Засновника компанії SpaceX Ілона Маска запідозрили в романі з відомою акторкою Наташею Бассет. Зірку побачили у приватному літаку винахідця., повідомляє 24 Канал.
З вересня 2021 року Ілон Маск був самотнім, та, схоже, його статус холостяка змінився. Його запідозрили у новому романі.
Ілон Маск більше не самотній
Ілона Маска запідозрили в романі з Наташею Бассет, австралійською акторкою. Її сфотографували папараці, коли та виходила з приватного літака винахідника. Саме це й спричинило чутки.
Наташа Бассет виросла в Австралії, та у 2019 році переїхала до Нью-Йорка. Вона найбільш відома за такими стрічками: "Хай живе Цезар!", "Брітні назавжди". Зараз актриса знімається у фільмі про Елвіса Преслі.
Попередній роман Ілона Маска
- У вересні 2021 року винахідник розійшовся зі співачкою Граймс. З нею він зустрічався близько трьох років.
- Знаменитості виховують сина X Æ A-12 Маска, який народився 4 травня 2020 року. Для мільярдера син став шостою дитиною, а для співачки – первістком.
- Коли Ілон Маск оголошував про розставання, то зауважив, що продовжує жити разом зі Граймс. Та чи продовжують зірки так часто бачитись і зараз – невідомо.