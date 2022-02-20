Блінкен відреагував на продовження військових навчань Росії та Білорусі
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що повідомлення про продовження спільних військових навчань Росії та Білорусі викликають занепокоєння та свідчить про раніше озвучені ним плани Кремля щодо вторгнення в Україну, повідомляє Новое время.
За словами Блінкена, це свідчить про сценарій, про який він розповів під час засідання Радбезу ООН минулого тижня: Росія намагається створити серію провокацій для виправдання агресії проти України.
"Ми спостерігали за цим впродовж останніх кількох днів. Тепер вони [Росія] виправдовують продовження „навчань“, навчань у лапках, які, казали, зараз завершаться; ситуацію на сході України, яку вони створили, продовжуючи нарощувати напруженість", — наголосив держсекретар США.
Він додав, що всі події загалом, включно з «операціями під чужим прапором, які розгортаються на вихідних», свідчать, що сценарій, який виклали США, «рухається вперед».
11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія направила додаткові сили на кордон з Україною і може розпочати вторгнення будь-якої миті, зокрема під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні. За його словами, РФ готує привід для вторгнення: інсценувати удар безпілотника по мирному населенню, сфабрикувати або провести реальну атаку з використанням хімічної зброї.