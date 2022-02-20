Гороскоп на 21 лютого для всіх знаків Зодіаку

Астрологи склали гороскоп на 21 лютого 2022 року для всіх знаків Зодіаку. Деяким знакам Зодіаку не рекомендується здійснювати масштабні покупки. Краще проявити фінансову грамотність, повідомляє УНІАН.

Овен

День наділить вас енергією, здатною як зруйнувати все навколо, так і створити щось нове. Тільки в ваших руках ваше майбутнє.

Телець

Всупереч тому, що понеділок - це робочий день, ви зможете дозволити собі трохи розслабитися.

Близнюки

Іноді вам дуже хочеться кимось покомандувати. Робіть це з розумом, і якщо ви точно впевнені в своїй правоті.

Рак

Раки захочуть отримати всі гроші світу. Але пам'ятайте, що головне щастя не в них.

Лев

З самого ранку у Лева все буде валитися з рук. Тому краще вам не виходити з дому.

Діва

Діви по своїй натурі ті ще ентузіасти. Тільки дивіться, щоб ваш бадьорий настрій не дратував інших.

Терези

Завтра у Терезів може спостерігатися бажання багато і смачно поїсти. Якщо ви сидите на дієті, то ризикуєте зірватися.

Скорпіон

Нетерплячі Скорпіони захочуть отримати все і одразу. Але не турбуйтеся, якщо так не вийде.

Стрілець

Зірки гороскопу будуть до вас прихильні, а тому дозволять вам нічого не робити.

Козоріг

Якщо в голові Козорога оселилася якась ідея, то він цілодобово буде про це думати. Хоча ця думка може бути і в правду геніальною.

Водолій

Завтра ви ризикуєте посваритися зі своїми близькими. Щоб запобігти конфліктам, постарайтеся стримувати свою злість і роздратованість.

Риби

Позитивні Риби захочуть море веселощів і радості. Що ж, залучайте до цього друзів.