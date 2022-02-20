Байден готовий зустрітися з Путіним у будь-яку мить, - Блінкен

Сполучені Штати Америки роблять усе можливе, аби струмувати президента Російської Федерації Володимира Путіна. Голова Вашингтону готовий зустрітися з ним, аби переконати його скасувати своє рішення щодо повномасштабного вторгнення, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, сьогоднішні події виглядають так, ніби Російська Федерація готується до повномасштабного вторгнення на територію України. Водночас продовження навчань Росії та Білорусі також посилюють занепокоєння.

Держсекретар США відзначив, що Байден готовий будь-якої миті зустрітися з Путіним у "будь-якому форматі", аби переконати його.

Нагадаємо, що США розраховують на дипломатичне розв'язання конфлікту на території сходу України.