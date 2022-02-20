Канада вже підготувала широкий пакет санкцій проти Росії – глава МЗС

Глава МЗС Канади Мелані Жолі повідомила, що країна вже підготувала широкий пакет санкцій проти Росії, який негайно запровадить у разі подальшого російського вторгнення до України, повідомляє Новое время.

Про це міністерка сказала в інтерв'ю National Post.

"Наш санкційний пакет — готовий. Ми співпрацювали із США, Великою Британією, Австралією та ділилися інформацією із ЄС" , — сказала Жолі.

Вона наголосила, що канадські санкції будуть запроваджені «у перший же день» можливого вторгнення.

Жолі відмовилася розголошувати деталі санкційного пакета, зазначивши, що, серед іншого, йдеться про заморожування активів та заборону на в'їзд до Канади певних осіб.

При цьому міністр наголосила, що досі бачить «дипломатичний шлях» вирішення нинішньої кризи.