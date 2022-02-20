Бойовики готують фейк про обстріл з українського безпілотника, - розвідка

Згідно з даними розвідки, проросійські бойовики готують чергову провокацію. Поширюватимуть фейк про те, що українські військові, нібито, скидали вибухові пристрої на домівки мирних населених пунктів за допомогою безпілотників, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише пресслужба оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Як відзначає розвідка, головний спеціаліст Міністерства інформації "ДНР" Олександр Гриценко дав завдання знімальним групам відзняти наслідки обстрілів, що були здійснені, нібито, українськими військовими.