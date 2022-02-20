Вантажівка української сторони СЦКК потрапила під обстріл

Проросійські бойовики відкрили вогонь по українськім військовим з населеного пункту Весела гора. Внаслідок обстрілів було підірвано автомобіль української сторони СЦКК, повідомляє РБК-Україна.

Про це iнформує пресслужба ООС.

Під час обстрілу бойовики застосували:

міномети калібру 120 мм;

станкові протитанкові гранатомети СПГ-9 - 6 пострілів;

станкові автоматичні гранатомети АГС-17 - 30 пострілів;

великокаліберні кулемети - 10 черг.

"Внаслідок цього обстрілу було знищено автомобіль марки ЗіЛ-131 української сторони спільного центру координації та контролю припинення вогню" , - пише пресслужба ООС.

Про постраждалих інформації немає.