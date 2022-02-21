В ОРДЛО повідомляють про масові пограбування квартир і будинків
В ОРДЛО повідомляють про масові пограбування квартир та будинків мешканців, які змушені були виїхати до РФ через наказ про евакуацію, повідомляє Новое время.
Зокрема, в одному з телеграм-чатів евакуйованих з ОРДЛО повідомляється, що у Донецьку та Макіївці розграбували понад 100 квартир "евакуйованих" громадян.
"Наші джерела кажуть, що за час, менший за одну добу, було пограбовано 56 квартир у Донецьку та 42 у Макіївці саме тих, хто залишив місто", — сказано в повідомленнях.
У соцмережах висловили припущення, що мародери могли грабувати квартири не навмання, а цілеспрямовано, використовуючи списки "евакуйованих".
Нагадаємо, 19 лютого в "ЛДНР" оголосили примусову мобілізацію, а також розпочали масову евакуацію місцевих жителів до Росії пояснюючи це тим, що Україна незабаром почне "вторгнення".