В ОРДЛО повідомляють про масові пограбування квартир і будинків

В ОРДЛО повідомляють про масові пограбування квартир та будинків мешканців, які змушені були виїхати до РФ через наказ про евакуацію, повідомляє Новое время.

Зокрема, в одному з телеграм-чатів евакуйованих з ОРДЛО повідомляється, що у Донецьку та Макіївці розграбували понад 100 квартир "евакуйованих" громадян.

"Наші джерела кажуть, що за час, менший за одну добу, було пограбовано 56 квартир у Донецьку та 42 у Макіївці саме тих, хто залишив місто" , — сказано в повідомленнях.

У соцмережах висловили припущення, що мародери могли грабувати квартири не навмання, а цілеспрямовано, використовуючи списки "евакуйованих".

Фото: Скриншот Помощь. Эвакуация "ЛДНР" / Telegram

Нагадаємо, 19 лютого в "ЛДНР" оголосили примусову мобілізацію, а також розпочали масову евакуацію місцевих жителів до Росії пояснюючи це тим, що Україна незабаром почне "вторгнення".